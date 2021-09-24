«Все еще любим друг друга»: Илон Маск расстался с певицей Граймс

Фото: NASA

Американский предприниматель Илон Маск расстался с канадской певицей Граймс после трех лет совместной жизни.

— Мы расстались, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях, — рассказал он.

Маск добавил, что они продолжают вместе воспитывать годовалого сына по имени X Æ A-XII. Граймс преимущественно работает в Лос-Анджелесе, а предпринимателю нужно постоянно быть в Техасе или за рубежом из-за Tesla и SpaceX, объяснил он.

Последний раз пара вышла в свет в начале сентября на Met Gala. Тогда исполнительница прошла по красной дорожке одна, а затем во время банкета компанию ей составил Маск, отмечает Page Six.

Граймс встречалась с Маском с 2018 года. В мае 2020-го у них родился сын, которого они назвали X Æ A-XII. Это шестой ребенок бизнесмена и первый для певицы.

По ее словам, X — это «неизвестная переменная», а Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект» или «любовь»). A-12 является названием американского самолета-разведчика. Кроме того, буква A в имени также означает Archangel — название любимой песни Граймс, исполнитель которой не уточняется.

Маск был два раза женат. У него есть пять сыновей от первой супруги — канадской писательницы Джастин Маск, передает News.ru.