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«Зарплаты не запредельные»: пилот рассказал о плюсах и минусах профессии

Иван Юминов

Общество
«Зарплаты не запредельные»: пилот рассказал о плюсах и минусах профессии
Фото: pixabay.com

Работа пилотом подразумевает нестабильный график, но она дает возможность путешествовать за рубеж. Об этом рассказал второй пилот одной из компаний в сфере частных перевозок Александр.

— Моя профессия дает мне больше возможностей путешествовать за границу, можно посмотреть разные города. А еще я всегда вижу солнце, и это очень приятно, поднимает настроение, — поделился он.

Пилот добавил, что он полностью вовлечен в работу во время рейса и это является преимуществом. При этом в «случае чего», по его словам, почти всегда виноваты пилоты, потому это очень рискованная профессия.

Ночные рейсы, как уточнил летчик, сбивают график. Постоянные перевозки также не позволяют полноценно провести время с родными и друзьями, посетовал он.

Стереотипом является то, что пилотам «платят немерено», уточнил Александр. Их зарплаты хороши относительно среднего заработка, но они «не запредельные», подчеркнул он.

Еще одним популярным убеждением является то, что пилоты строят отношения с бортпроводниками. Но им будет сложно из-за нестабильного графика, ведь смены могут не совпадать, объяснил он.

Профессия пилота была престижной при СССР, а сейчас позволить себе слетать за границу может каждый, приводит слова Александра РИАМО.

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