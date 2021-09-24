Столичные женщины-машинисты получили серебро на международной премии

Московские женщины-машинисты получили серебро на международной премии Stevie Awards for Women in Business. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Представительницы непростой профессии проявили себя в номинации «Социальные изменения года».
— Напомним, что наше метро занимает второе место в мире среди всех метрополитенов по количеству работающих женщин, — написали на странице «Московский транспорт» в социальной сети Twitter.
В апреле «Вечерняя Москва» побеседовала с настоящими профессионалами, которые сообщили читателям об особенностях их любимого дела. Одной из героинь стала женщина — машинист Московского метрополитена Яна Шарова.
В этом году на Филевскую линию метро вышли работать женщины-машинисты. О том, почему это не только мужская профессия, рассказала 31-летняя Яна Шарова.
По ее словам, в этой специальности нет ничего такого, с чем бы не могла справиться женщина. Однако такая работа требует максимальной концентрации внимания, большой ответственности.