Столичные женщины-машинисты получили серебро на международной премии

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московские женщины-машинисты получили серебро на международной премии Stevie Awards for Women in Business. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Представительницы непростой профессии проявили себя в номинации «Социальные изменения года».

— Напомним, что наше метро занимает второе место в мире среди всех метрополитенов по количеству работающих женщин, — написали на странице «Московский транспорт» в социальной сети Twitter.

🏆Наших женщин-машинистов отметили на международной премии Stevie Awards for Women in Business – серебро в категории «Социальные изменения года». Напомним, что наше метро занимает второе место в мире среди всех метрополитенов по количеству работающих женщин. pic.twitter.com/PTsqBbamRG — Московский транспорт (@mos_transport) September 24, 2021

В апреле «Вечерняя Москва» побеседовала с настоящими профессионалами, которые сообщили читателям об особенностях их любимого дела. Одной из героинь стала женщина — машинист Московского метрополитена Яна Шарова.

В этом году на Филевскую линию метро вышли работать женщины-машинисты. О том, почему это не только мужская профессия, рассказала 31-летняя Яна Шарова.

По ее словам, в этой специальности нет ничего такого, с чем бы не могла справиться женщина. Однако такая работа требует максимальной концентрации внимания, большой ответственности.