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Диетолог объяснила, чем опасен фастфуд

Игорь Синельников

Сюжеты: 

ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог объяснила, чем опасен фастфуд
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Заведения быстрого питания специально готовят еду так, чтобы создать у человека зависимость, рассказала в комментарии «Вечерней Москве» диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, частое употребление фастфуда ведет к привыканию:

— Естественно, фастфуд делается так, чтобы человек покупал его все больше и больше. После покупки гамбургера в какой-нибудь сети быстрого питания человек его съест, но при этом не получит насыщения, и через 30–40 минут захочет еще.

Писарева подчеркнула, что сладкие газированные напитки не удовлетворяют жажду. При их одновременном употреблении вместе с фастфудом у человека резко поднимается настроение. Однако это состояние быстро проходит, появится желание повторить, отметила специалист.

Привыкание к фастфуду может быть настолько сильным, что при отсутствии возможности его съесть у человека будет портиться настроение, предупредила собеседница «ВМ».

— Зависимость не так сложно распознать. Например, когда человек не может съесть любимый гамбургер или выпить газировку, у него сразу портится настроение. Он становится более взрывным, может даже ругаться, — отметила врач.

Люди, постоянно употребляющие фастфуд, часто имеют проблемы с лишним весом. Такая еда плохо сказывается на состоянии кожи, подчеркнула врач.

Эксперт отметила, что устойчивое привыкание к фастфуду требует обращения к нутрициологу, который поможет сбалансировать питание. Также можно посетить психолога: возможно, причина переедания кроется в каких-то жизненных проблемах, заключила врач.

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