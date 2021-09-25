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Юрий Семин ушел с поста главного тренера ФК «Ростов»

Михаил Алимов

Спорт
Юрий Семин ушел с поста главного тренера ФК «Ростов»
Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Семин подал в отставку. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

— Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи, — приводит пресс-служба слова президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

Семин также прокомментировал свой уход из команды.

— Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать, — рассказал он.

Юрий Семин возглавил клуб в начале августа 2021 года. Под его руководством команда сумела одержать одну победу, три раза сыграла вничью и еще три раза уступила. На текущий момент «Ростов» находится в зоне вылета в низший дивизион с шестью набранными очками.

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