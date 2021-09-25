Педиатр рассказала, что нужно делать, если у ребенка приступ кашля

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Если у ребенка продолжительный и непрекращающийся приступ кашля, ему нужно оказать помощь до приезда врача скорой помощи или педиатра. О том, как правильно это сделать, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Елена Постнова.

Для начала нужно постараться успокоиться родителям и не поддерживать паническое состояние: ребенок чувствует сильную обеспокоенность взрослых, что усугубляет психологическое состояние маленького человека.

— Постарайтесь в первую очередь нормализовать дыхание ребенка. Старайтесь сохранять вертикальное положение головы и тела малыша. Дайте доступ свежего, но не холодного воздуха. И постараться отвлечь ребенка: включить любимый мультик, показать любимую игрушку, — сказала врач.

Также она порекомендовала остальным взрослым, кроме родителей либо ответственных лиц, покинуть комнату, где находится ребенок. Иногда это тоже помощь в данных обстоятельствах, подчеркнула собеседница издания.