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Количество пострадавших при сходе поезда с рельсов в Монтане возросло до 50

Полина Долганова

Происшествия
Количество пострадавших при сходе поезда с рельсов в Монтане возросло до 50
Фото: twitter.com/TemplariusIntel

Более 50 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в американском штате Монтана. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает газета New York Times.

Как отметила координатор чрезвычайных служб округа Хилл Аманда Фрикел, «намного более» 50 человек оказались ранены, минимум один гражданин скончался.

По словам Фрикел, на месте происшествия будут работать спасательные группы из шести округов.

— Все, кто был жив, извлечены с места крушения, — отметила координатор.

Она подытожила, что пять местных медицинских учреждений готовы принять пострадавших.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в американском штате Монтана в субботу, 25 сентября. В поезде находились около 147 пассажиров и 13 членов экипажа. Авария произошла недалеко от территории Джоплин, примерно в 16:00 по местному времени (00:00 по московскому времени).

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