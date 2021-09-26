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Генсек ООН: Продление РФ и США ДСНВ поможет ядерному разоружению в мире

Полина Долганова

Политика
Генсек ООН: Продление РФ и США ДСНВ поможет ядерному разоружению в мире
Фото: Минобороны РФ

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США поможет в сфере мирового ядерного разоружения. Об этом в воскресенье, 26 сентября, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

По его словам, в настоящее время в мире сокращается общее число вооружений, однако страны продолжают развивать свои арсеналы. В связи с этим в мировом сообществе наблюдаются тревожные признаки новой вооруженной конкуренции.

— Решение России и США продлить Договор об СНВ и вступить в диалог — это обнадеживающие шаги, равно как и вступление в силу в январе Договора о запрещении ядерного оружия, — цитирует генерального секретаря ТАСС.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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