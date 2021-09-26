Первый этап реконструкции газопровода завершился на Волжском бульваре

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Волжский бульвар, дом 114а, корпус 3 Карта всех событий

Первый этап реконструкции газопровода на Волжском бульваре в Москве подошел к концу. Специалисты осуществили врезку первой конструкции объекта по адресу Волжский бульвар, дом 114а, корпус 3.

Диаметр газопровода составляет 700 миллиметров. Протяженность трубы — 1250 метров. Газопровод снабжает топливом жилые застройки на юго-востоке, на востоке, а также в ЦАО Москвы.

При реконструкционных работах специалисты применяли метод санации. С помощью этой технологии можно избежать разрытий и всех вытекающих для местных жителей неудобств.

По словам руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслава Торсунова, процесс санации состоит из гидроочистки и контроля за целостностью труб изнутри. На третьем этапе в трубу вводят специальный полимерный чулок, который армирует объект с внутренней стороны.

Аналогичный метод будет применяться и для второго участка газопровода, чей диаметр составляет 800 миллиметров. Конструкция находится по адресу Волгоградский проспект, дом 85, строение 1.

Осуществить работы на втором участке объекта планируется в октябре текущего года, рассказали на сайте мэра Москвы.