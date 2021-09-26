Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Первый этап реконструкции газопровода завершился на Волжском бульваре

Полина Долганова

Город
Первый этап реконструкции газопровода завершился на Волжском бульваре
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Волжский бульвар, дом 114а, корпус 3Карта всех событий

Первый этап реконструкции газопровода на Волжском бульваре в Москве подошел к концу. Специалисты осуществили врезку первой конструкции объекта по адресу Волжский бульвар, дом 114а, корпус 3.

Диаметр газопровода составляет 700 миллиметров. Протяженность трубы — 1250 метров. Газопровод снабжает топливом жилые застройки на юго-востоке, на востоке, а также в ЦАО Москвы.

При реконструкционных работах специалисты применяли метод санации. С помощью этой технологии можно избежать разрытий и всех вытекающих для местных жителей неудобств.

По словам руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслава Торсунова, процесс санации состоит из гидроочистки и контроля за целостностью труб изнутри. На третьем этапе в трубу вводят специальный полимерный чулок, который армирует объект с внутренней стороны.

Аналогичный метод будет применяться и для второго участка газопровода, чей диаметр составляет 800 миллиметров. Конструкция находится по адресу Волгоградский проспект, дом 85, строение 1.

Осуществить работы на втором участке объекта планируется в октябре текущего года, рассказали на сайте мэра Москвы.

Читайте также:
газопроводРеконструкцияРемонт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте