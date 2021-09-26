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Названы самые высокооплачиваемые профессии без опыта работы

Игорь Синельников

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Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии без опыта работы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Больше всего без образования в столице способен заработать сборщик заказов в интернет-магазине: его доход может достигать 89 тысяч рублей в месяц. Самые низкие зарплаты — у операторов call-центра, официантов и ночных кассиров, их доходы начинаются от 50 тысяч. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в сервисе Superjob после анализа наиболее высокооплачиваемых вакансий сентября.

По словам аналитиков, самую высокую зарплату среди тех, кто занимает вакансию без опыта, в Москве готовы платить сотруднику, который будет заниматься сборкой заказов.

— В одном интернет-магазине ищут сборщика и упаковщика заказов, предлагая зарплату от 78 до 89 тысяч, — рассказали в сервисе.

Ассистент мастера по ремонту бытовой техники может рассчитывать на оклад от 78 тысяч. Комплектовщик на складе и подсобный рабочий способны заработать от 70 тысяч.

Чуть меньшие суммы обещают менеджеру и помощнице по хозяйству.

— Помощнице по хозяйству и менеджеру по продажам готовы платить минимум 65 тысяч, — рассказали в Supejob.

Велокурьера и контролера склада ищут на зарплату от 60 тысяч. По данным сервиса, самый низкий доход среди профессий без образования в столице оказался у ночных кассиров, операторов call-центра и официантов: их доходы начинаются от 50 тысяч.

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