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Расписание электричек изменится на МЖД в связи с окончанием дачного сезона

Полина Долганова

Город
Расписание электричек изменится на МЖД в связи с окончанием дачного сезона
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В связи с тем что дачный сезон подошел к концу, маршруты следования 11 электропоездов и периодичность курсирования 12 электричек изменятся в Москве и Подмосковье.

Так, расписание четырех поездов изменится с 31 октября на Павелецком направлении. Например, вместо состава № 6991 Москва — Яганово будет курсировать поезд № 6391 Москва — Михнево.

Кроме того, поезд № 6923, который следует от станции Столбовая до станции Яганово, а также поезд № 6904, который едет по маршруту Яганово — Михнево, будут ходить ежедневно.

Отмечается также, что до начала следующего дачного сезона из расписания исчезнут семь поездов, которые курсируют по выходным.

В субботу и воскресенье на Савеловском направлении перестанут следовать поезда № 6354 и № 6361, один из которых идет из столицы в Савелово, а другой — в обратную сторону.

Пассажирам Киевского направления также рекомендуется быть внимательными. Вместо состава № 6383, который ходит по маршруту Москва — Малоярославец, с 31 октября начнет ездить поезд № 6483, который едет из Москвы до железнодорожной станции Нара.

О других изменениях в расписании поездов и электричек можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось о вступающих в силу изменениях маршрутов и остановок в разных частях Москвы. Например, из-за окончания ремонта поликлиники № 12 отменят маршрут ВДНХ (южная) — Крестовский мост.

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