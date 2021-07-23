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Изменения маршрутов и остановок в разных частях Москвы вступят в силу 24 июля

София Долганова

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Изменения маршрутов и остановок в разных частях Москвы вступят в силу 24 июля
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Функционирование маршрутов и остановок в разных частях столицы изменится с 24 июля. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 23 июля.

Отмечается, что из-за окончания ремонта поликлиники № 12 отменят маршрут ВДНХ (южная) — Крестовский мост.

— Для автобусов № 828 организуется новая остановка — «Дорожная улица, 9», на остановке автобусов № 675 и 680, для автобусов № 724 организуется новая остановка «Метромост» на Нагатинской набережной, около дома № 32, корпус 1, при движении к Нагатинскому Затону, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Остановку «Улица Фабрициуса, 48» для автобусов № 62 и 252 на время перенесут на 50 метров вперед при движении к Туристской улице.

В конце июля также изменятся 16 автобусных маршрутов в Москве. Некоторые маршруты поменяют или объединят, другие — получат новые номера.

Кроме того, до конца лета не будут ходить трамваи в выходные в Богородском районе столицы из-за работ по ремонту путей и благоустройству. Изменения коснутся маршрутов № 2, 4л, 4п. В будни они продолжат ходить по своим маршрутам.

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