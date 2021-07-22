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Маршруты 16 автобусов изменятся в столице в конце июля

Илья Ашуров

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Маршруты 16 автобусов изменятся в столице в конце июля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В конце июля изменятся 16 автобусных маршрутов в Москве. Некоторые маршруты поменяют или объединят, другие — получат новый номер. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Изменения призваны повысить эффективность движения общественного транспорта, сократить время в пути, а также сделать поездки более комфортными для пассажиров.

— Так, с 22 июля изменения затронут маршруты автобусов № 200 и 673. С 24 июля поменяются маршруты автобусов № 76, 76к, 379, 409, 599, 613к, 650, 762, 824, 957, 975, 987 и Т50, — говорится в сообщении.

Также с 27 июля на маршруте № 394 начнут работать новые вместительные низкопольные автобусы.

Более детальную информацию об изменении маршрутов можно получить на сайте «Московского транспорта».

Также в конце этого месяца, с 23 по 27 июля, ограничат движение на развязке МКАД с Осташковским шоссе. Это связано с проведением дорожных работ.

Кроме того, участок Волгоградского проспекта в районе станции метро «Текстильщики» с 22 июля перекрыли для транспорта. Ограничения вводятся в связи с реконструкцией путепровода «Текстильщики-1». Для проведения работ в период с 22 июля 2021 года по 31 января 2022 года будут кратковременно вводиться ограничения движения.

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