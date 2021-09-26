Сергей Собянин: Первый переезд по реновации начнется в Зюзине в октябре

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Малая Юшуньская. Карта всех событий

В московском районе Зюзино в октябре 2021 года начнется первый переезд горожан в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в следующем месяце 450 жителей района начнут переезжать в новостройку на улице Малой Юшуньской.

— До конца года планируем начать заселение еще трех домов, — добавил мэр.

Он отметил, что одновременно с реализацией программы реновации в Зюзине также идет благоустройство в рамках проекта «Мой район». К настоящему моменту специалисты уже завершили работы на Черноморском бульваре, установили там фонтан и возвели площадки для занятия спортом.

Кроме того, в районе планируется реконструировать поликлинику на улице Каховке, а также построить 24 новых объекта социального назначения.

Сергей Собянин подытожил, что в районе также проводится благоустройство территории вокруг строящейся станции «Зюзино» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.