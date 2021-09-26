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Пенсионеров предложили научить правильно питаться, чтобы они не тратились на БАД

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Пенсионеров предложили научить правильно питаться, чтобы они не тратились на БАД
Фото: Pixabay

Чтобы пенсионеры не становились жертвами мошенников, которые продают им чудо-витамины за круглую сумму денег, старшему поколению нужно помочь с составлением рациона питания. По сути, все необходимые минералы и микроэлементы можно получить из овощей и фруктов. Главное — знать, как составить рацион. Потому нужно внедрить особую программу обучения этому процессу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его словам, овощи и фрукты, которые продаются в магазинах и на рынках, содержат все необходимые и полезные витамины для здоровья. Конечно, при условии их правильного хранения и отсутствия химической обработки при выращивании.

— Не надо никах дополнительных БАД, чтобы поддерживать здоровье... Людям, пенсионерам в частности, нужно просто помочь разобраться, как правильно составить рацион питания из всех тех доступных продуктов, которые они могут купить в магазине, — сказал собеседник издания.

Он отметил, что доносить такую информацию до пенсионеров могут участковые врачи или социальные работники. Кроме того, можно использовать для консультаций площадки в интернете, где будут размещаться подробная, а главное, бесплатная информация по организации правильного и сбалансированного питания с возможностью диалога с диетологом, а также полезные памятки для пенсионеров.

Шапкин подчеркнул, что продажу БАД можно рассматривать как вымогательство и обман, «ведь никто не продает морковку по цене двух пенсий, хотя она содержит множество полезных витаминов и минералов». Рекламу и продажу супервитаминов и добавок можно рассматривать как нарушение закона. Тем более если человек пострадал от их применения или же был обманут, купив одну банку витаминов по стоимости в размере нескольких пенсий.

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