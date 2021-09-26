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Названы профессии, в которых можно быстро начать зарабатывать

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы профессии, в которых можно быстро начать зарабатывать
Фото: Pixabay

Работа с программным обеспечением и социальными сетями не требует длительного обучения, однако зарплаты в этих сферах достаточно высокие. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в сервисе «Зарплата.ру».

Аналитики отметили, что работодатели готовы хорошо платить специалистам, разбирающимся в программном обеспечении.

— Сегодня многие профессии, которые не требуют долгого обучения, но позволяют быстро начать зарабатывать, связаны с программированием, администрированием и тестированием ПО. Начинающие программисты могут рассчитывать на зарплату 60–80 тысяч рублей, а в перспективе — на доход свыше 200 тысяч, — рассказали в сервисе.

В сфере IT наиболее востребованы DevOps-инженеры: по данным «Зарплаты.ру», их ежемесячный доход может достигать полумиллиона рублей.

Для работы с программным обеспечением необязательно получать высшее образование, подчеркнули в сервисе.

— Чтобы войти в эту профессию, можно окончить курсы или же обучиться самостоятельно, — рассказали в «Зарплате.ру».

Эксперты отметили, что работа с социальными сетями также не требует наличия диплома. В частности, это относится к таргетингу, SMM и администрированию соцсетей, уточнили в сервисе.

При этом такие специалисты часто работают с несколькими проектами одновременно.

— Таргетологи, SMM-специалисты и администраторы обычно ведут одновременно несколько проектов, а их ставка напрямую зависит от опыта, портфолио, объема работы и других факторов, — рассказали в «Зарплате.ру».

Таргетологи получают от 15 тысяч, а при оформлении в штат их средняя зарплата в регионах составляет 40 тысяч. Доходы SMM-специалистов в регионах — 30–40 тысяч рублей, в Москве — 60–150 тысяч. Доход администраторов начинается от 50 тысяч рублей в месяц.

При этом начинающие специалисты часто не берут деньги за первые проекты, чтобы наработать навык, отметили аналитики.

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