Столичные парки подготовили новую познавательную онлайн-программу

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

С 28 сентября по 3 октября парки Москвы в официальных аккаунтах опубликуют новые познавательные лекции и видеоэкскурсии, увидеть которые смогут все желающие.

28 сентября в 12:00 на странице парка «Красная Пресня» в социальной сети «Инстаграм» пройдет онлайн-экскурсия, которая расскажет, как менялся облик улицы Варварка на протяжении нескольких веков.

Парк «Северное Тушино» перенесет зрителей в Уссурийскую тайгу. Во время виртуальной прогулки можно полюбоваться красотами Дальнего Востока, а также понаблюдать за реликтовым лесом и его обитателями. Видео опубликуют 28 сентября в 09:00 на страницах парка в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».

Перовский парк подготовил детский онлайн-проект «По дорогам со сказкой», в рамках которого состоится серия виртуальных встреч с сотрудниками библиотек. Видео опубликуют 28 и 30 сентября в 12:00 на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».

Онлайн-лекция усадьбы Воронцово «Жанры живописи: портрет» будет посвящена особенностям портретной живописи. Она состоится 29 сентября в 12:00 в официальных аккаунтах парка «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».

На страницах усадьбы Воронцово 1 октября в 11:00 проведут «Онлайн-зарядку», приуроченную к Международному дню пожилого человека.

Новый выпуск онлайн-рубрики «Легенда парка» расскажет об истории улицы Руставели в Бутырском районе Москвы. Его проведут парк «Дубки» и Гончаровский парк. Лекция станет доступна 29 сентября в 09:00 на страницах парков в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».

В день рождения поэта Сергея Есенина, 3 октября, в аккаунтах парка «Дубки» и Гончаровского парка появится видеолекция о его жизни в Москве.

На онлайн-лекции, которую опубликуют 30 сентября в 14:00 на страницах парка «Сокольники» в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук», зрители узнают, как выглядел парк в годы Великой Отечественной войны.

Еще одну видеолекцию, посвященную 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву, подготовил Таганский парк совместно с Государственным музеем обороны Москвы. Она будет посвящена основным эпизодам битвы, ее итогам и значению работы партизанских отрядов и диверсионных подразделений Красной армии. Лекцию разместят 30 сентября в 12:00 на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».

1 октября в 12:00 на YouTube-канале парка «Фили» состоится онлайн-концерт Петра Погодаева и группы «Солнцемай», который исполняет каверы на песни Виктора Цоя, пишет официальный сайт мэра Москвы.