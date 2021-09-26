Сергей Собянин рассказал о реставрации Рязанского трамвайного парка

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В ближайшем времени стартует реставрация Рязанского трамвайного парка, в котором откроют фудмолл по примеру Миусского трамвайного депо. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что трамвайный парк был построен 110 лет назад. По его словам, реставрационные работы коснутся старинной церкви Покрова в Филях и скульптурной группы «Наука и труд» на доме на Смоленской набережной. Мэр столицы уточнил, что противоаварийные работы в городской усадьбе в Кропоткинском переулке возьмет на себя арендатор, ставший участником программы льготной аренды «1 рубль за квадратный метр».

— Казалось бы, это небольшие объекты, но они создают особую атмосферу в городе. Здорово, когда современные трамваи подходят к исторической чугунной остановке. Когда в старейшем московском кинотеатре «Художественный» снова показывают фильмы. А в легендарном доме Наркомфина — едва не утерянном — снова живут люди, — написал мэр столицы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

До этого Сергей Собянин рассказал, что осенью в столичных парках высадят 8,5 тысячи именных деревьев.