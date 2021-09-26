Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

«Мрачновато шутите»: Путин оценил слова Жириновского об арестах

Анастасия Колоскова

Политика
«Мрачновато шутите»: Путин оценил слова Жириновского об арестах
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с лидерами парламентских партий назвал мрачноватой шутку лидера ЛДПР Владимира Жириновского об арестах. Кадры начала встречи показали в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Зрители могли увидеть, как Владимир Жириновский и глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов переговариваются с разных сторон экрана в ожидании главы государства. Миронов привел слова о том, что «хорошо смеется тот, кто смеется последним», на это Жириновский ответил: «Последний перед арестом, в камеру идет последний».

— Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите. Хотя сегодня день такой, в принципе, хороший, — отметил присоединившийся к видеоконференции Владимир Путин.

Ранее стало известно, что Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности России и совещание по экономическим вопросам.

Читайте также:
Владимир ПутиншуткаВладимир Жириновский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте