«Мрачновато шутите»: Путин оценил слова Жириновского об арестах

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с лидерами парламентских партий назвал мрачноватой шутку лидера ЛДПР Владимира Жириновского об арестах. Кадры начала встречи показали в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Зрители могли увидеть, как Владимир Жириновский и глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов переговариваются с разных сторон экрана в ожидании главы государства. Миронов привел слова о том, что «хорошо смеется тот, кто смеется последним», на это Жириновский ответил: «Последний перед арестом, в камеру идет последний».

— Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите. Хотя сегодня день такой, в принципе, хороший, — отметил присоединившийся к видеоконференции Владимир Путин.

Ранее стало известно, что Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности России и совещание по экономическим вопросам.