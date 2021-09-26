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Конкурс «Вдумчивый читатель» стартует в Москве 1 октября

Анастасия Колоскова

Город
Конкурс «Вдумчивый читатель» стартует в Москве 1 октября
Фото: Pixabay

XII Московский конкурс отзывов и рецензий на новые детские книги «Вдумчивый читатель» начинается 1 октября. Его участникам предлагается выбрать и отрецензировать книги из рекомендательного каталога Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара «100 лучших новых книг для детей и подростков — 2021».

Конкурс рассчитан для библиотекарей, учителей, студентов педагогических вузов, а такжеучеников 4–11 классов и их родителей. Они смогут не только оценить книжные новинки и поразмышлять над текстами, но и попробовать себя в роли литературного критика. Конкурсанты должны написать работу самостоятельно, избегая плагиата. Разрешается использовать цитаты, оформленные по правилам русского языка. Представленная на конкурс работа должна быть оригинальной и не публиковаться ранее.

Первый этап конкурса подразумевает сбор работ библиотеками и школами. Затем их отправят организаторам для участия во втором этапе. Это можно сделать до 13 декабря включительно. Также участники могут присылать рецензии напрямую организаторам. Финалисты и победители будут выбраны открытым голосованием членами жюри. Победителей назовут в январе 2022 года.

Три книги, на которые поступит больше всего рецензий, отметят почетным знаком «Выбор конкурса «Вдумчивый читатель». По итогам прошлого конкурса этого знака удостоились произведения «Лось на диване, верветка на печи» Юлии Говоровой, «Марта с черепами» Дарьи Варденбург и «Лампешка» Аннет Схап в переводе Ирины Лейчекно.

Конкурс проводится с 2010 года. В прошлом году на него было прислано 2099 отзывов и рецензий, из которых 47 стали финалистами.

Организатором конкурса «Вдумчивый читатель» выступает Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара при поддержке столичного департамента культуры, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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