Иномарка сбила ребенка на севере Москвы

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Бескудниковский бульвар, 46к1 Карта всех событий

На севере Москвы 11-летний мальчик, перебегавший дорогу в неположенном месте, оказался под колесами авто. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло в районе дома 46 на Бескудниковском бульваре. Водитель автомобиля марки «Ниссан» не успел остановиться перед юным пешеходом, переходившим проезжую часть в неустановленном для этого месте.

— С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» подростка госпитализировали в медучреждение, — говорится в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства ДТП.

Фотография с места события появилась в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Аналогичная авария произошла 25 сентября в поселке Знамя Октября в Новой Москве. На Рязановском шоссе возле дома 5а водитель автомобиля «Ниссан» наехал на семилетнего мальчика, который в сопровождении взрослых переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребенка с переломом ноги госпитализировали.