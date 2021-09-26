Иномарка сбила ребенка на севере Москвы

На севере Москвы 11-летний мальчик, перебегавший дорогу в неположенном месте, оказался под колесами авто. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
По данным ведомства, ДТП произошло в районе дома 46 на Бескудниковском бульваре. Водитель автомобиля марки «Ниссан» не успел остановиться перед юным пешеходом, переходившим проезжую часть в неустановленном для этого месте.
— С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» подростка госпитализировали в медучреждение, — говорится в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».
Сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства ДТП.
Фотография с места события появилась в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Аналогичная авария произошла 25 сентября в поселке Знамя Октября в Новой Москве. На Рязановском шоссе возле дома 5а водитель автомобиля «Ниссан» наехал на семилетнего мальчика, который в сопровождении взрослых переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребенка с переломом ноги госпитализировали.
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017.Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.