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В России предложили отказаться от воды в пластиковой таре

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
В России предложили отказаться от воды в пластиковой таре
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Пластик не является безопасной упаковкой для питьевой воды, и такую тару нужно запретить. Стоит просто не маркировать вредную продукцию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его словам, чтобы вода была действительно безвредной для покупателей, нужно полностью на законодательном уровне отказаться от розлива ее в пластиковые бутылки.

— Например, 85 процентов воды упаковывается в пластиковую тару, которая сама по себе не является безвредной. Она выделяет вредные вещества, особенно при нагревании, — сказал Шапкин.

Он отметил, что в первую очередь с заботой о потребителе нужно обратить внимание на упаковку воды и ее вредные элементы, исключить их, а уже потом — на маркировку продукции.

— Просто не маркировать продукт, который не является безопасным для здоровья. Можете сравнить одну и ту же воду из пластика и из стекла по вкусу. Совершенно разный вкус. Почему-то многие годы говорим о том, что пластик выделяет вредные вещества, но надзорные органы на это внимания не обращают, — заключил Шапкин.

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