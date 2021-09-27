Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

СМИ: Возможное похищение и убийство основателя WikiLeaks Ассанжа обсуждало ЦРУ

Михаил Алимов

В мире
СМИ: Возможное похищение и убийство основателя WikiLeaks Ассанжа обсуждало ЦРУ
Фото: flickr.com / Ars Electronica

Похищение и убийство основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа обсуждалось в Госдепе США и Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) на самом высоком уровне. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил портал Yahoo News со ссылкой на неназванных бывших чиновников и лиц, занимавшихся контрразведкой.

В администрации еще на тот момент американского президента Дональда Трампа «горячо спорили» насчет предложенного ЦРУ плана по ликвидации журналиста.

— Некоторые сотрудники администрации и ЦРУ высокого ранга рассматривали [возможность] убийства Джулиана Ассанжа, запрашивали варианты того, как можно это сделать. Дискуссии о похищении или убийстве проходили на самом высоком уровне в администрации, —приводит портал слова одного из бывших представителей ЦРУ.

Этот план стал частью масштабной компании против WikiLeaks из-за выпущенных ими материалов по «слитой» информации о слежке разведуправления за населением.

С 2019 года Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш. Он оказался там после отказа эквадорского посольства в предоставлении убежища. Причем семь лет до этого оно ему предоставлялось, передает ТАСС.

В США Асанжа ожидает 18 уголовных дел, общий срок заключения по которым приблизился к 175 годам. В январе английский суд отказался выдать журналиста американским властям.

Читайте также:
убийствоЦРУДжулиан Ассанж
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте