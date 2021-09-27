СМИ: Возможное похищение и убийство основателя WikiLeaks Ассанжа обсуждало ЦРУ

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Похищение и убийство основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа обсуждалось в Госдепе США и Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) на самом высоком уровне. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил портал Yahoo News со ссылкой на неназванных бывших чиновников и лиц, занимавшихся контрразведкой.

В администрации еще на тот момент американского президента Дональда Трампа «горячо спорили» насчет предложенного ЦРУ плана по ликвидации журналиста.

— Некоторые сотрудники администрации и ЦРУ высокого ранга рассматривали [возможность] убийства Джулиана Ассанжа, запрашивали варианты того, как можно это сделать. Дискуссии о похищении или убийстве проходили на самом высоком уровне в администрации, —приводит портал слова одного из бывших представителей ЦРУ.

Этот план стал частью масштабной компании против WikiLeaks из-за выпущенных ими материалов по «слитой» информации о слежке разведуправления за населением.

С 2019 года Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш. Он оказался там после отказа эквадорского посольства в предоставлении убежища. Причем семь лет до этого оно ему предоставлялось, передает ТАСС.

В США Асанжа ожидает 18 уголовных дел, общий срок заключения по которым приблизился к 175 годам. В январе английский суд отказался выдать журналиста американским властям.