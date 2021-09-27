Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Анастасия Ракова поздравила столичных воспитателей с профессиональным праздником

Анастасия Волоснова

Город
Анастасия Ракова поздравила столичных воспитателей с профессиональным праздником
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила столичных воспитателей детских садов с профессиональным праздником. День воспитателя отмечается в этом году в понедельник, 27 сентября.

— Дорогие воспитатели, поздравляю вас с профессиональным праздником! Словами не передать, какую важную работу вы выполняете. Воспитание самых маленьких москвичей — это огромный труд и, несомненно, призвание, — обратилась Анастасия Ракова к воспитателям.

По ее словам, современный воспитатель — это активный человек, который постоянно стремится к самосовершенствованию.

— Все популярнее становятся профессиональные конкурсы, такие как «Воспитатель года Москвы». Такие соревнования позволяют обмениваться опытом и развивать дошкольное образование, встречаясь с новыми вызовами, — отметила заммэра.

Она подчеркнула, что воспитатели работают в постоянно меняющихся условиях. По этой причине Ракова выразила специалистам отдельную благодарность.

— Например, в этом году в системе дошкольного образования произошло важное изменение — снизился возраст приема детей в детские сады. Теперь отдать в дошкольную группу ребенка можно с двух лет и двух месяцев. И именно воспитатель стоит у истоков адаптации малышей к жизни, помогает раскрыть их возможности и таланты с такого юного возраста, — пояснила заместитель мэра.

В заключение она пожелала столичным воспитателям здоровья, счастья и творческих успехов.

Читайте также:
Образованиевоспитатель детского садаАнастасия Ракова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте