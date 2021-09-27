Анастасия Ракова поздравила столичных воспитателей с профессиональным праздником

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила столичных воспитателей детских садов с профессиональным праздником. День воспитателя отмечается в этом году в понедельник, 27 сентября.

— Дорогие воспитатели, поздравляю вас с профессиональным праздником! Словами не передать, какую важную работу вы выполняете. Воспитание самых маленьких москвичей — это огромный труд и, несомненно, призвание, — обратилась Анастасия Ракова к воспитателям.

По ее словам, современный воспитатель — это активный человек, который постоянно стремится к самосовершенствованию.

— Все популярнее становятся профессиональные конкурсы, такие как «Воспитатель года Москвы». Такие соревнования позволяют обмениваться опытом и развивать дошкольное образование, встречаясь с новыми вызовами, — отметила заммэра.

Она подчеркнула, что воспитатели работают в постоянно меняющихся условиях. По этой причине Ракова выразила специалистам отдельную благодарность.

— Например, в этом году в системе дошкольного образования произошло важное изменение — снизился возраст приема детей в детские сады. Теперь отдать в дошкольную группу ребенка можно с двух лет и двух месяцев. И именно воспитатель стоит у истоков адаптации малышей к жизни, помогает раскрыть их возможности и таланты с такого юного возраста, — пояснила заместитель мэра.

В заключение она пожелала столичным воспитателям здоровья, счастья и творческих успехов.