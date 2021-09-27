Одобрено строительство улично-дорожной сети для соединения СВХ и Курганской улицы

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Курганская улица Карта всех событий

Территорию участка улично-дорожной сети, расположенной в районах Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово, Измайлово и Преображенское на востоке Москвы, начнут благоустраивать. Соответсвующий проект одобрила Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК).

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова уточнила, что в рамках реализации проекта будут проводить соединение Северо-Восточной хорды и улицы Курганская. Кроме того, предусмотрен дальнейший выход трассы на МКАД.

На участке построят улицы местного и районного значения. Их общая протяженность составит 8,4 километра. Также специалисты установят светофоры, остановки и организуют пешеходные переходы.

Недавно сообщалось, что станция МЦД-4 Апрелевка открылась после реконструкции. Она находится на Киевском направлении в Наро-Фоминском городском округе. Теперь на месте старых платформ и пешеходного моста появился современный пригородный вокзал, на котором расположился крытый переход с лифтами и эскалаторами.

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