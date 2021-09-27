В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернаторов и депутатов

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственную думу внесли законопроект, согласно которому сроки полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний ограничиваются пятью годами. Об этом в понедельник, 27 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на одного из авторов проекта, главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

— Предусматривается установление единообразных сроков исполнения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – пять лет, — рассказал он.

К настоящему моменту внесенный Клишасом совместно с депутатом Павлом Крашенинниковым законопроект был направлен на реализацию положений российской Конституции о единой системе публичной власти.

До этого в Госдуму внесли законопроект, согласно которому высшее должностное лицо региона может называться исключительно «главой субъекта федерации». Согласно проекту, региональные власти не смогут содержать в названиях своих должностей основу наименований федеральных органов власти. Основной идеей проекта является приведение наименований органов власти к единому шаблону.