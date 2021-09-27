Народный календарь. Что нужно съесть 28 сентября, чтобы весь год не болели зубы

Фото: pixabay.com

28 сентября Православная церковь почитает память великомученика Никиты Готского. Чтобы зубы весь год не болели, в этот день нужно отведать блюдо из репы.

Этот день подходил для любых дел. Например, необходимо было сделать как можно больше добрых поступков как для своих близких, так и для незнакомых людей. Говорят, что начало нового дела в этот день предвещает успех, считается, что преподобный Никита Готский благоволит начинаниям.

В этот день запрещается нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, обижаться, негативно мыслить и завидовать, даже белой завистью.

Приметы погоды:

Дождь идет — к поздней и сырой весне.

Дикие гуси на земле сидят — к теплой осени.

Утки ныряют в пруду — к дождю.

Праздники:

Международный день всеобщего доступа к информации

28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации — памятная дата, учрежденная ЮНЕСКО в 2015 году.

Придерживаясь принципов Программы устойчивого развития общества, рассчитанной на период до 2030 года, в ЮНЕСКО обратили внимание на важность такого принципа и столпа демократических основ современного общества, как доступность информации для общественности. Этот принцип был провозглашен еще во Всеобщей декларации прав человека, 19-я статья которой четко гласит, что человек обладает правом и свободой искать, получать и распространять информацию.

Всемирный день борьбы против бешенства

Всемирный день борьбы против бешенства, или Всемирный день борьбы с бешенством, учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и ежегодно отмечается 28 сентября начиная с 2007 года при поддержке множества здравоохранительных организаций.

Этот день призван привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям. А дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер — знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.

День генерального директора в России

У него всегда много дел, он заключает сделки, ищет и находит новые источники прибыли. От его деятельности зависит настроение каждого сотрудника предприятия. Он — генеральный директор (а также топ-менеджер), и ежегодно 28 сентября отмечается его профессиональный праздник.

Инициаторами учреждения Дня генерального директора в России стали сотрудники редакции одноименного журнала — издания, которое предназначено как раз для профессионалов, занимающих столь важную должность. Учредители дня тем самым хотели «восстановить справедливость», ведь не секрет, что практически у всех российских специалистов в самых разных отраслях есть свои профессиональные праздники, кроме директоров... А ведь это первая должность, которая заносится в штатное расписание каждой организации. Без генерального директора существование компании просто невозможно.

День работника атомной промышленности в России

День работника атомной промышленности учрежден Указом президента РФ № 633 от 3 июня 2005 года и ежегодно отмечается в России 28 сентября.

Дата для праздника выбрана не случайно. Именно 28 сентября в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану» и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Таким образом, эта дата по праву считается Днем рождения российской атомной энергетики.

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 11 АЭС. Производимая на АЭС электроэнергии достигает 19 процентов. В будущем (ориентировочно к 2030 году) планируется довести этот показатель до 25 процентов, то есть четверть вырабатываемой в стране электроэнергии будет произведена на АЭС.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно съесть 28 сентября, чтобы весь год не болели зубы

События:

В Брюсселе открыт первый в мире ломбард

Первый в мире ломбард в том виде, в котором они существуют и работают по сегодняшний день, открылся 28 сентября 1618 года в бельгийском городе Брюсселе под маркой «Дом Ломбарди», который вскоре стал владельцем сети ссудно-залоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства.

Частные ломбарды появились в России в конце XIX века и вскоре получили широкое распространение и востребованность у населения. После Октябрьской революции 1917 года весь банковский сектор был национализирован, а развитие частного предпринимательства в ломбардном бизнесе прекращено. Вновь частные ломбарды появились в России только в начале 90-х годов XX века.

Начало восстания под предводительством Емельяна Пугачева

Емельян Пугачев, принявший имя императора Петра III, обнародовал (17) 28 сентября 1773 года манифест, в котором призывал казаков к себе на службу и жаловал их вольностями и привилегиями. С этого дня началось крестьянское восстание под его предводительством.

Пугачевское восстание (Пугачевский бунт) переросло в полномасштабную крестьянскую войну под предводительством Емельяна Ивановича Пугачева и продолжалось вплоть до середины 1775 года, несмотря на военное поражение казацкой армии и пленение Пугачева в сентябре 1774 года.

СССР и Германия заключили договор «О дружбе и границе», закрепивший ликвидацию Польши

Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп прибыл в Москву с официальным визитом 27 сентября 1939 года для участия в переговорах по вопросу о заключении германо-советского договора «О дружбе и границе» между Германией и СССР.

Переговоры состоялись, и в результате 28 сентября 1939 года главы внешнеполитических ведомств Молотов и Риббентроп подписали договор «О дружбе и границе» между нацистской Германией и СССР, закрепивший ликвидацию Польши и подтвердивший ранее заключенный пакт Молотова — Риббентропа (23.08.1939). Договор рассматривался Гитлером лишь как ширма для тайной подготовки к войне.

Никита Сергеевич Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС

28 сентября 1953 года первым секретарем ЦК КПСС был избран Никита Хрущев.

Эпоха Хрущева в истории известна, как эпоха оттепели во внутренней и внешней политике СССР. Он стал инициатором реабилитации жертв репрессий, модернизации партийно-государственной системы, своими реформами пытался улучшить материальное положение и условия жизни населения, на XX (1956) и XXII (1961) съездах КПСС он выступил с резкой критикой так называемого культа личности и деятельности Сталина.

Родились:

1924 — Марчелло Мастроянни, итальянский актер, лауреат многих кинопремий.

1934 — Брижит Бардо, французская киноактриса, певица, фотомодель.

1963 — Владимир Турчинский, российский спортсмен и шоумен, рекордсмен в силовых видах спорта, актер, телеведущий.

1968 — Роман Трахтенберг, российский шоумен, теле- и радиоведущий.

1972 — Дита фон Тиз, американская певица, фотомодель, актриса.

1974 — Мария Киселева, российская синхронистка, трехкратная чемпионка мира и Олимпийских игр, телеведущая.

1976 — Федор Емельяненко, российский спортсмен (смешанные единоборства, самбо, дзюдо).

Именины отмечают: Яков, Макар, Андрей, Григорий, Иосиф, Виссарион, Николай, Максим, Петр, Порфирий.