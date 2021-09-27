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Нумеролог объяснил, что номер квартиры говорит о владельце

Анастасия Волоснова

Общество
Нумеролог объяснил, что номер квартиры говорит о владельце
Фото: pixabay.com

Чтобы узнать нумерологическое значение квартиры, необходимо разбить число на единицы и сложить их. Так, номер квартиры 176 будет выглядеть как пример: 1+7+6=14, после чего их сумму складывают: 1+4=5. Нумеролог объяснил, как трактовать значение каждой квартиры.

Квартиры с номером 1 предназначены для людей творческих, они принесут радость добрым людям, а у злых возникнут проблемы с финансами. Символом этого номера является Солнце. Цветом квартиры стоит сделать ярко-оранжевый или красный.

Номер 2 — это Луна. Такая квартира подойдет для людей, которые работают с детьми, а также для музыкантов или любителей готовить. Основной цвет квартиры — нежно-кремовый.

Квартире под номером 3 покровительствует планета Марс. Такой дом подойдет для активных людей, а пассивных будут преследовать болезни. Цвет для квартиры — красный.

Номер 4 — это знак для квартиры честных людей, которые находятся в союзе с планетой Меркурий. Кроме того, номер притягивает путешественников. Идеальный цвет для интерьера — синий.

Квартира под номером 5 в союзе с Юпитером. Дом предназначен для ученых и политиков, которые объединены одной идеей. Дому подойдет бронзовый цвет.

Номер 6 — это комфорт и гостеприимство под крылом у Венеры. Из-за этого в таких домах могут уживаться ярые скандалисты. При этом интерьер может быть любым.

Сатур является покровителем квартир под номером 7. Жилье часто заселяют люди с огорчениями и испытаниями на пути. Однако они склонны к самоанализу и йогам.

Астрологам и ясновидящим нужно жить в квартирах под номером 8, где господствует планета Уран. Реалистам и прагматикам будет сложно уживаться в тай квартире. Интерьеру подойдет нежно-голубой цвет.

Священникам, морякам, музыкантам подойдет квартира под номером 9, которой покровительствует планета Нептун. Здесь стоит жить активным людям без вредных привычек, New.ru.

Также число букв в имени человека может указывать на его характер и судьбу. Нумерологи рассказали о влиянии цифр в именах на жизнь людей.

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