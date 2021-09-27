Почти 150 тысяч человек посетили фестиваль «Техносреда» в Москве

Фото: Технополис «Москва»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

За два дня проведения фестиваля технических достижений «Техносреда» его посетили почти 150 тысяч жителей и гостей Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе фестиваля.

При этом онлайн-трансляции с фестиваля набрали свыше трех миллионов просмотров.

— Мероприятие стало одним из самых ярких событий в рамках Года науки и технологий, объявленного президентом РФ, — отметили в пресс-службе, сообщение которой приводит агентство городских новостей «Москва».

Фестиваль «Техносреда» прошел 25-26 сентября на ВДНХ, где были представлены самые интересные изобретения российских ученых. Посетители увидели более 500 научных разработок, размещенных в нескольких тематических зонах.

В зоне «Будущее сегодня» посетителям представили уникальные экспонаты, среди которых бионические и тяговые протезы рук, нейротренажер, VR-платформа, с помощью которой можно познакомиться с процессом создания инженерных проектов будущего, элементы среды «умного города», новейшие технологии сортировки и переработки мусора, искусственный интеллект в сфере безопасности и термолазер.