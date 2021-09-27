Московский кинофестиваль дизайна впервые пройдет в «Иллюзионе»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Кинотеатр «Иллюзион» с 29 сентября по 3 октября приглашает жителей и гостей столицы на Московский международный кинофестиваль дизайна, который впервые пройдет в столице.

Фестиваль исследует дизайн через призму кино и рассматривает истории, процессы и идеи, лежащие в основе творческих дисциплин, включая архитектуру, дизайн одежды, дизайн продукции, городской дизайн, фотографию, современное искусство, технологии, ремесло.

Откроет форум программа короткометражных фильмов. Зрители увидят ленты «Я вижу во сне стулья», «Мотивы интерьера», «Другое измерение архитектуры» и «Изобретательные тюрьмы Пиранези» — путешествие по серии гравюр «Фантастическое изображение темниц» венецианского архитектора Джованни Баттиста Пиранези.

В последний день сентября фильм «Парадигма «Оливетти» расскажет о разнице между стилем и дизайном. Лента раскрывает некоторые характеристики, которые принадлежат мифу об Оливетти и зарождению культуры промышленного дизайна продукции.

В пятницу, 1 октября, зрители картины «Перспектива «Оливетти» отправятся в путешествие по зданиям Olivetti в Италии и за рубежом — с 60-х по 80-е годы.

В завершающий день фестиваля, 3 октября, посетителям представят художественный фильм «Социальный клуб Тионг Бару». Главный герой отправляется в комедийную одиссею через социальный клуб Tiong Bahru — проект по созданию самого счастливого района в мире.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Форум проводится в сотрудничестве с Министерством культуры РФ и Миланским кинофестивалем фильмов о дизайне.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте кинотеатра.