Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мосприрода пригласила горожан на квест по столичным пасекам

Ольга Маркова

Развлечения
Мосприрода пригласила горожан на квест по столичным пасекам
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Мосприрода со 2 по 10 октября зовет взрослых и детей принять участие в программе «Пчелиная девятина», приуроченной к празднику подготовки пчел к зимовке.

На природных территориях Москвы находится 5 пасек: в экоцентре «Царская пасека», в дирекциях природных территорий «Кузьминки-Люблино», «Царицино», «Битцевский лес» и «Теплый Стан», а также демонстрационный улей в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ.

Участники квеста должны будут посетить мероприятия, которые пройдут на пасеках.

Квест стартует в экоцентре «Пчеловодство» 2 октября. Гостей ждут мастер-классы, экоигры и чаепитие.

4 октября в ландшафтном заказнике «Теплый Стан» состоится тематическое занятие «В волшебном мире пчел», а на следующий день, 5 октября, в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» — квест «Пчеломания». В ходе квеста участники осмотрят демонстрационную пасеку и экспозицию пчеловодства «История бортничества на Руси». Квест «Пчелиная семейка» в природно-историческом парке «Битцевский лес» пройдет 6 октября, а в Бирюлевском дендропарке 7 октября — тематическое занятие «Пчелиные истории».

В выходные дни, 9 и 10 октября, гостей ждут в экоцентре «Царская пасека» на праздничном мероприятии «Пчелиные девятины» и на программе «Савватий-пчельник» в рамках закрытия квеста «Пчелиные девятины в экоцентре «Пчеловодство».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

Читайте также:
квестыПриродаЭкология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте