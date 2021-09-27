Мосприрода пригласила горожан на квест по столичным пасекам

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Мосприрода со 2 по 10 октября зовет взрослых и детей принять участие в программе «Пчелиная девятина», приуроченной к празднику подготовки пчел к зимовке.

На природных территориях Москвы находится 5 пасек: в экоцентре «Царская пасека», в дирекциях природных территорий «Кузьминки-Люблино», «Царицино», «Битцевский лес» и «Теплый Стан», а также демонстрационный улей в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ.

Участники квеста должны будут посетить мероприятия, которые пройдут на пасеках.

Квест стартует в экоцентре «Пчеловодство» 2 октября. Гостей ждут мастер-классы, экоигры и чаепитие.

4 октября в ландшафтном заказнике «Теплый Стан» состоится тематическое занятие «В волшебном мире пчел», а на следующий день, 5 октября, в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» — квест «Пчеломания». В ходе квеста участники осмотрят демонстрационную пасеку и экспозицию пчеловодства «История бортничества на Руси». Квест «Пчелиная семейка» в природно-историческом парке «Битцевский лес» пройдет 6 октября, а в Бирюлевском дендропарке 7 октября — тематическое занятие «Пчелиные истории».

В выходные дни, 9 и 10 октября, гостей ждут в экоцентре «Царская пасека» на праздничном мероприятии «Пчелиные девятины» и на программе «Савватий-пчельник» в рамках закрытия квеста «Пчелиные девятины в экоцентре «Пчеловодство».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.