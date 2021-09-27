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«Не знала, что у него проблемы»: Орбакайте прокомментировала болезнь старшего сына

Полина Долганова

Общество
«Не знала, что у него проблемы»: Орбакайте прокомментировала болезнь старшего сына
Фото: instagram/orbakaite_k

Российская певица Кристина Орбакайте рассказала о недуге своего старшего сына Никиты Преснякова. В понедельник, 27 сентября, она стара гостьей программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

По словам артистки, она какое-то время оставалась в неведении, что у ее ребенка есть какое-то заболевание.

— У всех бывают какие-то болячки. Ему просто посоветовали посидеть на диете, — сказала звезда.

Во время эфира свое мнение по поводу болезни Преснякова-младшего также высказала его жена Алена Краснова. Она рассказала, что музыкант в настоящее время ест только правильную пищу. От мяса ему пришлось и вовсе полностью отказаться. Однако самым главным правилом в соблюдении такой диеты, по словам Красновой, является отказ от жирной пищи.

— Мы сейчас на правильном питании. Едим низкокалорийные блюда. Совсем не едим мясо. Главное, не есть жирное. Что касается детей, то мы обязательно порадуем Кристину Орбакайте наследниками, но вот когда — пока не известно, — подытожила девушка.

Некоторое время назад у артиста Никиты Преснякова были обнаружены холестериновые полипы в желудке.

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