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Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Театра Сатиры

Полина Долганова

Общество
Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Театра Сатиры
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский режиссер и сценарист Александр Ширвиндт сообщил, что покидает пост художественного руководителя Театра Сатиры. Об этом он заявил в понедельник, 27 сентября.

— Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность, — сказал он.

По его словам, он уже подал соответствующее заявление в Депкульт Москвы.

Ширвиндт также изъявил желание продолжить сотрудничество с театром «в вертикальном положении», то есть, вероятно, в качестве актера.

Он отметил, что департамент культуры столицы подберет для него подходящий вариант воссоединения с родной сценой, передает ТАСС.

Режиссер возглавлял театр с 2000 года — с того момента, когда предыдущий худрук Валентин Плучек покинул свой пост по состоянию здоровья.

Кроме того, Александр Ширвиндт является Народным артистом РСФСР и кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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