Автоэксперт дал пять советов для успешной продажи машины

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Предварительное изучение рынка, грамотно составленное описание автомобиля в объявлении и его чистый внешний вид — все это поможет быстрее продать машину. Кроме того, не стоит скрывать серьезные дефекты, при возможности можно даже провести небольшой ремонт. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Чтобы правильно выбрать цену, необходимо предварительно изучить рынок, посоветовал специалист.

— Перед продажей нужно посмотреть среднерыночную стоимость машины: узнать, почем продаются автомобили такого же года выпуска, с таким же мотором и аналогичным пробегом, — рассказал эксперт.

Баканов отметил, что желательно ставить чуть более высокую цену. По словам эксперта, покупатель все равно будет торговаться, поэтому логичнее специально сделать разумную наценку.

Также важно грамотно составить описание машины, подчеркнул специалист.

— Не писать вообще ничего — плохо. Писать длинную простыню о том, что менялось, а что нет, — тоже, это может отпугнуть человека. Описание должно быть лаконичным. Не стоит сразу говорить обо всех минусах: потенциальный покупатель может задуматься, зачем ему нужна такая проблемная машина, — рассказал собеседник «ВМ».

Баканов отметил, что в некоторых случаях имеет смысл перед продажей отремонтировать машину. Однако не стоит вкладывать в автомобиль слишком много, иначе выгода при продаже пропадет, предупредил эксперт.

При этом решающее значение для покупателя может иметь внешний вид машины, заметил автоэксперт.

— Первое впечатление очень важно. Машина должна привлекать, быть чистой и аккуратной как снаружи, так и внутри, — посоветовал специалист.

Также не стоит скрывать от покупателя серьезные поломки и ДТП, если они были, рассказал автоэксперт. Сейчас такие дефекты можно легко обнаружить при помощи сервисов проверки страховых выплат, заключил собеседник «ВМ».