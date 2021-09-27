Эксперт рассказал, кого затронет повышение тарифов ЖКХ

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В России планируется проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Соответствующее распоряжение различным ведомствам направил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Рост цен на коммунальные услуги превысит уровень инфляции. Кроме того, некоторые граждане получат адресную помощь в виде денежной компенсации. Поручение о разработке указанных мер поступило в соответствующие ведомства.

По словам председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина, озвученная инициатива направлена прежде всего на повышение коммунальных тарифов. Эксперт предположил, что рост цен на ЖКУ затронет огромное количество граждан. Такое мнение он высказал в беседе с «Вечерней Москвой».

— Перед нами повторная попытка поднять дискуссию по тарифам, направленная в первую очередь на их повышение. Термин «экономическая обоснованность» предполагает этот факт. Думаю, повышение затронет огромное количество граждан. Эффективность защиты отдельных категорий граждан пока что остается под вопросом, — высказался Крохин.

Согласно поручению, необходимо расширить число получателей субсидий на ЖКУ. Максимальная сумма трат на оплату коммунальных услуг не должна превышать 15 процентов от общего дохода семьи.

— Иногда жители регионов, зарплата которых составляет условные 10–12 тысяч рублей, отдают за коммунальные услуги более 50 процентов доходов, — заметил специалист.

По словам собеседника «ВМ», модернизация тарифов ЖКХ способствует «уходу от привязки роста цен к инфляции».

— Ключевая особенность этой инициативы заключается в том, что государство хочет уйти от привязки роста тарифов к инфляции. Она направлена на то, чтобы дать возможность повышать тарифы быстрее темпов инфляции, — объяснил Крохин.

Поручение вице-премьера Марата Хуснуллина предполагает доведение тарифов до экономически обоснованных: тогда стоимость коммунальных платежей может превысить темпы инфляции. Сейчас вопрос прорабатывают Минстрой, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и ФАС.