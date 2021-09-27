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«Убийца номер один»: диетолог перечислила продукты, сокращающие жизнь

Игорь Синельников

Сюжеты: 

ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
«Убийца номер один»: диетолог перечислила продукты, сокращающие жизнь
Фото: pixabay.com

Продукты с высоким содержанием соли и сахара могут стать причиной различных заболеваний. Кроме того, человеку лучше минимизировать употребление фастфуда, некачественных полуфабрикатов и любых продуктов, содержащих трансжиры. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что наиболее серьезное влияние на организм оказывают соль и сахар.

— Сахар — убийца номер один среди еды. Кроме того, мы сейчас едим слишком много соли: многие продукты содержат ее в скрытом виде. При этом нам не кажется, что ее слишком много: рецепторы у людей сейчас притупились, — рассказала врач.

Соломатина отметила, что соль нарушает метаболические процессы и повышает давление. Злоупотребление сахаром влечет появление сахарного диабета, повышение уровня холестерина и ожирение, предупредила диетолог.

Также собеседница «ВМ» рекомендовала сократить употребление фастфуда. По ее словам, злоупотребление такой едой ведет к накоплению жиров.

— Энергии должно быть ровно столько, сколько необходимо. Фастфуд дает ее слишком много: в итоге излишки энергии будут перерабатываться в жир. Это можно сравнить с автомобильным баком, в который пытаются залить больше топлива, чем он может вместить, — рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что посещать рестораны быстрого питания желательно только в крайних случаях: например, на трассе. В этом случае лучше отдать предпочтение брендовым сетевым предприятиям, посоветовала собеседница «ВМ».

Кроме того, человеку лучше отказаться от трансжиров: например, маргарина, который присутствует в булочках и печенье, отметила врач. Также трансжиры содержатся в жареной пище.

Соломатина подчеркнула, что не стоит покупать слишком дешевые полуфабрикаты.

— Бывают совершенно нормальные, качественные полуфабрикаты. Но нужно понимать, что ни один производитель не будет работать себе в убыток. Поэтому перед покупкой подозрительно дешевого полуфабриката лучше внимательно посмотреть на состав: на первом месте должны быть качественные ингредиенты, — рекомендовала собеседница «ВМ».

При этом готовые обеды с коротким сроком годности, продающиеся в различных продуктовых магазинах, также могут содержать вредные вещества, отметила Соломатина. Слишком часто покупать такую еду не стоит, заключила диетолог.

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