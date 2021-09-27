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Лидеры предвыборного списка «ЕР» возглавят профильные комиссии в партии

Полина Долганова

Сюжет: 

Выборы-2021
Политика
Лидеры предвыборного списка «ЕР» возглавят профильные комиссии в партии
Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин объявил, что лидеры предвыборного списка партии «Единая Россия» возглавят профильные комиссии в своей партийной работе. Соответствующее заявление глава РФ сделал в понедельник, 27 сентября.

— Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей. По-разному и на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны, — сказал Путин, обращаясь представителям партии.

В частности, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко возглавит комиссию по здравоохранению, детский омбудсмен Анна Кузнецова — комиссию по защите семьи и детей, а глава МИД РФ Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, пишет ТАСС.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Члены восьми партий прошли в Государственную думу РФ по итогам обработки 100 процентов протоколов избирателей.

По федеральному округу это партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».

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