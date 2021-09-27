«Москино» бесплатно покажет экранизации произведений Юлиана Семенова

Фото: Георгий Юматов в фильме «Петровка, 38» (1980)

Сеть кинотеатров «Москино» с 8 по 13 октября приглашает жителей и гостей столицы на программу «Синематека: Юлиан Семенов», приуроченную к 90-летию со дня рождения мастера советского шпионского романа. Показы пройдут в кинотеатрах «Художественный», «Звезда», «Тула», «Сатурн», «Молодежный», «Спутник», «Полет», «Салют».

Программа откроется показом в кинотеатре «Художественный» детектива «Террор», первой части дилогии про доблестных работников МУРА с Василием Лановым, Георгием Юматовым и Евгением Герасимовым.

В афише также значатся лихой детектив с погонями и Михаилом Жигаловым в образе уголовника-наркомана по кличке Сударь «Петровка, 38»; продолжение ленты «Огарева, 6» с актерским тандемом Василия Ланового и Георгий Юматова; экранизация первой книги романа Семенова «Горение» — «Особых примет нет»; история борьбы ВЧК во главе с железным Феликсом с интервентами-заговорщиками в 20-е годы прошлого века «Крах операции «Террор»; хрестоматийный шпионский триллер «Испанский вариант»; две серии ленты «Лицом к лицу» и первый фильм по произведению Юлиану Семенову про разведчика Максима Исаева «Пароль не нужен».

Фильмы демонстрируются с пленки из архива «Москино».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте «Москино».