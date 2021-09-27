На крупном предприятии в Белгородской области произошла вспышка АЧС

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На предприятии «Мираторг» в Корочанском районе Белгородской области зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. Об этом заявили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

— Управление информирует о вспышке африканской чумы свиней на территории Белгородской области. В результате проведенных лабораторных исследований 30 проб патологического материала, отобранных от свиней, принадлежащих ООО «Мираторг-Белгород», — площадка «Бродок-2», выделен генетический материал вируса АЧС, — сообщается в материале.

В настоящий момент площадь признали эпизоотическим очагом, на территории объявили карантин. В радиусе 5 км от границ очага определили угрожаемую зону и в радиусе 10 км — зону наблюдения. Проводится ликвидация очага заражения, сообщает пресс-служба.

Африканская чума свиней — особо опасная заразная болезнь домашних, диких и декоративных свиней, сопровождающаяся лихорадкой. Инкубационный период длится до двух недель. Переносчиками болезни служат зараженные или уже выздоровевшие животные. Инфекция попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. На данный момент не зарегистрированы случаи заражения вирусом человека. Но эксперты не исключают риска заболевания, так как вирус ведет себя непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.