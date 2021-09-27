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Екатерина Скулкина в шутку сравнила себя с пластиковой Барби

Дарья Чентаева

Общество
Екатерина Скулкина в шутку сравнила себя с пластиковой Барби
Фото: instagram.com/eskulkina

Артистке телешоу «Comedy Woman» Екатерине Скулкиной 45 лет, но выглядит она намного моложе своего возраста. Фанаты актрисы задаются вопросом, как ей это удается, а некоторые подозревают, что Скулкина увлеклась пластикой или фотошопом.

Так, поклонники отреагировали на новое фото, размещенное артисткой в Instagram. На нем она стоит в обнимку с коллегой, актрисой Марией Кравченко. Подруга младше Скулкиной почти на десять лет, но внешне это почти не заметно.

— Для нового состава группы «ВИА Гра» нам не хватает рыженькой! — с юмором отметила Екатерина Скулкина.

Комплименты звезде дарили не только фанаты, но и звезды шоу-бизнеса. Телеведущий Дмитрий Шепелев подчеркнул красоту Скулкиной ироничным вопросом: «Точно не пластик?». Артистка тут же пояснила, что даже «экологической полиции» к ней «не подкопаться».

Отвечая на комментарий одной из подписчиц, Скулкина отшутилась: «Мы ж полностью перекроенные, обколотые, пластиковые Барби!»

Ранее поклонники высказались о фотографии знаменитости, на которой она позирует на фоне осенней листвы. При этом на лице Скулкиной совсем нет косметики. Большинство подписчиков позитивно оценили натуральную внешность знаменитости. Они отметили, что актриса красива и без макияжа и напоминает «леди-осень».

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