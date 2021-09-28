Петр Бирюков: Работа фонтанов в столице завершится 1 октября

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Сезон работы фонтанов в столице завершится 1 октября. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Сезон работы фонтанов в этом году завершим в пятницу, 1 октября. После того как все городские фонтаны будут выключены, специалисты промоют их со специальным раствором и приступят к проведению мероприятий по консервации объектов, — сообщил заместитель мэра.

По словам Петра Бирюкова, в течение зимнего периода московские фонтаны будут готовить к новому сезону. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декорациями защищают специальными конструкциями.

— На фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» ставят защитные металлические щиты, светодинамический фонтан в парке Царицыно — единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами, — добавил глава Комплекса городского хозяйства.

Петр Бирюков отметил, что сейчас в Москве расположено около 600 фонтанов. Среди них есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.