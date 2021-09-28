Москва вновь вошла в топ-5 лучших городов планеты

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва заняла четвертую строчку в рейтинге 100 лучших городов мира по версии The World‘s 100 Best Cities. Рейтинг с 2016 года составляет авторитетная консалтинговая компания Resonance Consultancy. Оценивали следующие критерии: туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса. На первом месте рейтинга — Лондон, на втором — Париж, на третьем — Нью-Йорк. Замыкает пятерку Дубай.

— Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности, Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес, — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на сайте mos.ru.

В 2021 году столица поднялась с 64-го до 25-го места в категории «Экономическое процветание». Также Москва стремительно развивается как международный технологический центр.

— Благодаря программам правительства Москвы стартапы могут продвигать свои разработки при поддержке города и крупного бизнеса, тестировать их в условиях городской среды, а затем начать взаимодействие с партнерами и заказчиками. В дальнейшем наиболее перспективные технологии внедряются в инфраструктуру Москвы, делая город еще более инновационным и привлекательным для жителей и туристов, ― отметил глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Пятую строчку рейтинга столица заняла в группе «Досуг», по уровню образования населения она попала в топ-3, уступив Лондону и Санкт-Петербургу, а по количеству хештегов в «Инстаграм» Москва вошла в десятку.