Победителей «Турнира большого города» объявили в Москве

Фото: er.ru

Названы победители «Турнир большого города», который прошел в столице с 6 по 26 сентября.В нем поучаствовали более 20 тысяч москвичей всех возрастов.

В рамках «Турнира большого города», организованного Московским центром «Патриот.Спорт», прошли также любительские онлайн-состязания по шахматам, шашкам и поддавкам (обратным шашкам).

— Сегодня соревнования по киберспорту очень популярны, а шахматы и шашки традиционно являются одними из самых массовых и любимых видов спорта в мире. У киберспортивных дисциплин и классических интеллектуальных игр много общего. Они развивают внимание, скорость реакции и усвоения информации, стратегическое мышление, учат быстро принимать решения. Именно поэтому возникла идея провести такой большой общий турнир, — отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Он отметил, что соревнования объединили участников разных возрастов и профессий и помогли расширить круг общих интересов. Трансляции игр турнира посмотрели порядка 800 тысяч человек.

Киберспортсмены состязались в 11 дисциплинах. В HearthStone победа досталась Арсению Ковалевскому, в виртуальной футбольной игре FIFA 21 первое место занял Никита Дроздов, а в компьютерной игре PUBG Mobile первенствовал Артем Румянцев.

В командных состязаниях чемпионами стали: Артур Платов, Артем Сидоров, Валерий Клименко (World of Tanks Blitz); Дамир и Данияр Абуловы, Данила Чуйко (Brawl Stars); Иван Мещеряков, Артем Максутов, Илья Петров, Андрей Горкавый, Мария Румянцева и Владислав Федулов (Mobile Legends: Bang Bang); Илья Поваляев, Иван Михайлов, Александр Светлов, Илья Матяш, Давид Артенян, Юрий Елькин (Valorant); Максим Большунов, Иван Морозов, Андрей Ерохин (World of Tanks); Максим Шеин, Иван Середа, Александр Демин, Виктор Хромов, Артем Мартышкин, Георгий Боков (Dota 2); Александр Чилимкин, Юрий Певкин, Сергей Сазонов, Константин Поляков, Яков Васько, Михаил Ячменев (Standoff 2).

В дисциплине League of Legends победа досталась команде Me and the Boys, в которую вошли школьники и студенты вузов. Ребята уже становились победителями Всероссийской киберспортивной школьной лиги Российского движения школьников, пишет официальный сайт мэра Москвы.