Народный календарь. Почему нельзя целоваться 29 сентября

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

29 сентября Православная церковь почитает память мученицы Людмилы, княгини Чешкой, которая за соблюдение традиций христианской веры была убита своей снохой. Еще в этот день чтят память Евфимии Всехвальной — христианской святой, почитаемой в лике великомученицы. Целоваться на Евфимию — к разлуке. Девушка, рожденная в этот день, будет обладать необыкновенным голосом.

29 сентября не нужно смотреть на себя в зеркало. Известно, что если долго смотреть на свое отражение, то ваш астральный двойник украдет вашу жизнь и душу.

Сегодня также запрещается ловить рыбу. В эту дату лучше вообще не подходить к водоемам. Нельзя и переезжать. Это крайне неблагоприятный для переезда день. Если нарушить запрет, можно столкнуться с различными неприятностями.

Приметы погоды

Чем теплее и суше будет погода в этот день, тем позднее наступит зима. Если день солнечный и погожий, сильных холодов не предвидится, а зима будет мягкой.

Если гром гремит, то зима будет холодная и бесснежная.

Праздники

Всемирный день сердца

Всемирный день сердца впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации.

Цель введения новой даты — повысить в обществе осознание опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни».

День отоларинголога

Ежегодно 29 сентября в России отмечается профессиональный праздник — День отоларинголога.

Оториноларингология является одной из областей медицины, которая занимается изучением анатомии и физиологии уха, горла, носа и его придаточных пазух, а также диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний этих органов. Практикующих в данной сфере врачей называют отоларингологами, но в русской речи чаще всего и привычнее употребляется аббревиатура ЛОР (сокращение от «ларингооторинолог»).

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя целоваться 29 сентября

События:

Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство

29 сентября 1650 года в Лондоне состоялось открытие первого в мире брачного агентства. Его основателем стал англичанин Генри Робинсон.

Мода прижилась, в последующие 350 с лишним лет удачливыми клиентами брачных агентств по всему миру стали миллионы одиноких людей. Спрос на свах и сводников нисколько не уменьшился и сегодня. Недаром самая популярная российская сваха, известная героиня бессмертного киношедевра «Женитьба Бальзаминова», говорила: «Нас, свах, надобно разными чинами жаловать: вот не будь нас, ну и конец — род человеческий прекратится».

Надежда Дурова под мужским именем присоединилась к казачьему полку

Надежда Андреевна Дурова — первая в России женщина-офицер, ординарец М. И. Кутузова; писательница, автор мемуарных «Записок кавалерист-девицы», приключенческих романов и повестей.

29 сентября 1806 года Надежда Дурова, дочь сарапульского городничего, обрезав косы, отбросив женские одежды, в казачьей форме, выдав себя за мужчину и назвавшись именем Александра Андреевича Соколова, присоединилась к казачьему полку.

Послужив в казаках, она завербовалась юнкером в уланский полк, участвовала в войнах с Францией в 1806 году и 1812–1814 годах, где отличилась храбростью и мужеством в сражениях. За ратные подвиги получила Георгиевский крест и была произведена в корнеты.

Создана уголовная полиция Лондона, получившая название Скотленд-Ярд

29 сентября 1829 года в Лондоне сэром Робертом Пилем была сформирована и начала действовать гражданская полиция Большого Лондона, впоследствии получившая название Скотленд-Ярд (официально англ. New Scotland Yard). Первоначально ее штат насчитывал 1000 сотрудников, обслуживающих территорию в радиусе семи миль, на которой тогда проживало два миллиона человек.

Современная штаб-квартира полиции Большого Лондона (исключая лондонский Сити, имеющего свою полицию) — крупнейшее полицейское учреждение в Англии — расположена в районе Вестминстер.

Сегодня в штате Скотленд-Ярда свыше 40 тысяч сотрудников, обслуживающих Лондон и его пригороды на площади 620 квадратных миль с населением свыше семи миллионов человек.

Состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге

29 сентября 1907 года состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Санкт-Петербурге. Генрих Графтио сам провел первый трамвай по маршруту от Адмиралтейства по Конногвардейскому бульвару, через Благовещенский мост до пересечения 8-й линии с Большим проспектом Васильевского острова. В 1908 году в столице работали уже девять трамвайных маршрутов.

Первые петербургские трамвайные вагоны были изготовлены английской фирмой «Бреш», позже их стали делать и на российских Коломенском и Мытищинском заводах.

Из Петрограда вышел «Философский пароход»

29 сентября 1922 года из Петрограда отплыл пароход «Обербургомистр Хакен», пассажирами которого были философы Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, И. А. Ильин, С. Е. Трубецкой, Б. П. Вышеславцев, А. А. Кизеветтер, М. А. Ильин (Осоргин), М. М. Новиков, А. И. Угримов, В. В. Зворыкин, Н. А. Цветков, И. Ю. Баккал, профессор МВТУ В. И. Ясинский и другие. Так осуществилась высылка из России по идеологическим соображениям за границу деятелей российской науки, культуры, искусства.

30 сентября пароход прибыл в Штеттин (Германия). На борту находилось примерно более трех десятков высылаемых из Москвы и Казани, а также из других городов (с семьями примерно 70 человек).

Родились:

1547 год — Мигель де Сервантес Сааведра, испанский писатель.

1936 год ― Сильвио Берлускони, итальянский политик и предприниматель, трижды бывший председателем Совета министров Италии.

1936 год ― Алла Демидова, актриса театра и кино, чтец, педагог, народная артистка РСФСР.

1971 год — Дельфин (наст. имя Андрей Лысиков), российский музыкант и поэт, автор песен.

1976 год — Андрей Шевченко, украинский футболист, тренер сборной Украины.

Именины отмечают: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Исаакий, Сергей, Людмила.