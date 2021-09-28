Фестиваль актуальной классики пройдет в парке «Зарядье»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Парк «Зарядье» с 2 по 10 октября приглашает москвичей и гостей столицы на программу международного фестиваля актуальной классики re:Formers Fest.

Форум откроется концертом его основателей — саксофониста Виталия Ватули и пианистки Марии Немцовой. Кроме того, на сцене медиацентра выступят альтист Сергей Полтавский, скрипачи Роман Минц и Илья Мовчан. Зрители услышат произведения В. А. Моцарта, Б. Филановского, Л. Тернера, Н. Ресановича, П. Карманова, Д. Рукенса, М. Наймана, С. Райха, Д. Табаковой.

Во вторник, 5 октября, состоится концерт южноиндийской карнатик-музыки от Б. С. Манджунатх и Вариашри Венугопал.

Участие в мероприятиях по билетам.

В рамках re:Formers Fest состоятся четыре бесплатных мастер-класса. 3 октября мастер-класс проведет Habanera Saxophone Quartet (Франция). 5 октября можно принять участие в мастер-классе по современному танцу от хореографа и художника Джоны Бокаера (США). 8 октября состоится мастер-класс по коннаколу от Б. С. Манджунатха и Вариашри Венугопал (Индия). А завершит форум 10 октября мастер-класс «Современные вокальные техники» от Элизабет Хетерингтон (Канада).

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте парка.