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Фестиваль современного искусства «Территория» пройдет в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль современного искусства «Территория» пройдет в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

XVI Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» с 1 по 17 октября зовет жителей и гостей столицы на московские площадки. Посетителей ждут драматические постановки, академическая музыка, современный танец и выставочные проекты. Основная тема фестиваля — «Человек и мир».

В программу вошли два выставочных проекта, которые расположились в Московском музее современного искусства, — аудиовизуальная инсталляция «Час места» от «Театра post» (Санкт-Петербург) и перформативный фотопроект «Мнемозина» французского хореографа Жозефа Наджа.

В галерее ГРАУНД Солянка в рамках фестиваля состоится марафон перформансов от российских и израильских представителей различных жанров современного искусства — «Rollo / Партитура Движения».

А главными событиями форума станут российские премьеры спектаклей Яна Фабра, театральной компании Peeping Tom, Саввы Савельева и Ингеборги Дапкунайте, Натальи Менендес, Алексея Мартынова, Андрея Стадникова, театра «Трикстер», а также постановки Дмитрия Волкострелова, Бориса Павловича, Петра Айду, Кирилла Люкевича, компании «Диалог Данс».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте фестиваля.

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