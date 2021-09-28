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Более четырех тысяч именных деревьев высадили участники проекта «Наше дерево»

Анастасия Колоскова

Город
Более четырех тысяч именных деревьев высадили участники проекта «Наше дерево»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С начала осени участники проекта «Наше дерево» высадили более четырех тысяч именных деревьев. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— Семейно-экологический проект «Наше дерево» появился несколько лет назад и за короткое время стал одним из самых популярных городских проектов. Благодаря этой акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи — рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок — собственное именное дерево, — приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

В пресс-службе отметили, что до конца осени в рамках проекта высадят 8,5 тысячи деревьев. Среди высаживаемых деревьев — 10–15-летние лиственные и хвойные саженцы. Среди них сосна обыкновенная, липа мелколистная, дуб черешчатый, рябина обыкновенная, яблоня домашняя, клен остролистный, ива белая, груша плодовая, ель обыкновенная.

За период с 2019 по 2020 год в столице по заявкам горожан посадили более семи тысяч деревьев на 27 парковых территориях.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что социальный проект, в рамках которого москвичи могут посадить дерево в честь рождения ребенка, запустили в столице три года назад. При этом родители сами выбирают сорт саженца и место его посадки. Ухаживать за высаженными деревцами помогают работники парков.

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