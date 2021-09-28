Театр имени Сац представит первый концерт проекта «RE-Конструкция»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац в пятницу, 1 октября, приглашает москвичей и гостей столицы увидеть первый концерт проекта «RE-Конструкция», музыкальным руководителем которого является пианист Петр Айду.

Зрителям предстоит услышать произведение американского классика Джона Лютера Адамса — «SILA: Breath of the world / SILA: Дыхание мира». Музыка хорошо известна в современной мировой культуре.

Sila будет исполнена артистами симфонического оркестра театра, солистами оперы и артистами хора.

Произведение, которое берет свои корни в эскимосской культуре Аляски, по задумке композитора исполняется без дирижера. Музыканты, поделенные на несколько групп — духовые, ударные, струнные, вокал, располагаются в большом открытом пространстве и по своему усмотрению исполняют любой из созданных композитором музыкальных фрагментов.

Зрители смогут свободно перемещаться по этому пространству, переходя от одного исполнителя к другому и создавая уникальную версию произведения.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте театра.