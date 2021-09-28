Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов «С заботой о здоровье»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Подарочные наборы «С заботой о здоровье» продолжат выдавать вакцинированным москвичам старше 65 лет до конца года. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства города во вторник, 28 сентября.

— Таким образом программа будет действовать с 23 июня по 31 декабря 2021 года (ранее — по 1 октября 2021 года), — говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Подарочный набор выдают горожанам старше 65 лет, которые получили второй компонент вакцины от коронавируса или повторно вакцинировались.

В составе набора московские пенсионеры получают пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетницу на семь дней, биологически активные добавки (омега-3 и витамин D3), набор косметики для ухода за кожей, зубную пасту и щетку, антибактериальные гели и набор медицинских масок.

Чтобы получить набор, горожанам необходимо прийти в пункт, предъявить паспорт, полис ОМС, сертификат о вакцинации или QR-код в электронном или бумажном варианте.

Получить коробку «С заботой о здоровье» можно будет до 1 марта 2022 года, пишет агентство городских новостей «Москва».

Более 180 тысяч столичных пенсионеров уже получили подарки в рамках проекта «С заботой о здоровье».