Около 500 москвичей решили стать наставниками для детей-сирот в проекте «Давай друЖИТЬ!»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Социальному проекту «Давай друЖИТЬ!» исполняется год. За это время для ребят подготовили более 85 мероприятий. Москвичи организовывают для них мастер-классы, проводят экскурсии и лекции. Об этом сообщил руководитель Московского Департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак.

— Это и разные мастер-классы, направленные на профессиональное самоопределение, и познавательные встречи с известными людьми, которые рассказывали свои истории успеха. Многие жители города провели индивидуальные встречи с ребятами, организовав для них исполнение разных желаний. А что еще важнее — около 500 москвичей откликнулись на проект и многие из них захотели стать наставниками для детей, оставшихся без родителей, — рассказал Стружак.

«Давай друЖИТЬ!» задумывался для детей, лишенных родителей, живущих в городских учреждениях. Также в проекте приняли участие более 600 детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. К нему присоединились и некоммерческие организации, которые проводят бесплатные творческие и образовательные занятия.

Стать наставником и исполнить мечту одного из ребят может любой житель столицы, достаточно откликнуться на анкету на сайте проекта.

В дальнейшем волонтеры-наставники встречаются с подопечными каждую неделю и несколько часов общаются, гуляют, играют, занимаются чем-то интересным, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.